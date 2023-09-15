Стало известно о тяжелейших боях в Андреевке на Артемовском направлении Военкор Гадзиев сообщил о крайне жестоких боях на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Гадзиев сообщил, что на Артемовском направлении в районе Андреевки идут тяжелейшие бои. В своем Telegram-канале он написал, поселка больше нет, поскольку все дома уничтожены. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Идет крайне жестокий стрелковый и артиллерийский бой. Поселка попросту больше нет — все до единого дома уничтожены. ВСУ пытаются наступать по грудам развалин, — написал Гадзиев.

За последние сутки российские военнослужащие нанесли серию ударов, однако ВСУ бросили резервы, чтобы отбить позиции, которые дались Киеву колоссальными потерями, отметил военкор.

Гадзиев подчеркнул, что на протяжении всего его нахождения под Андреевкой каждые несколько минут «прилетал кассетный снаряд». Один из них, по словам военкора, едва не ударил по группе.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что на данный момент ни российская, ни украинская армия не контролируют Андреевку полностью. Журналист назвал распространение украинскими представителями противоречивых сведений относительно статуса данного населенного пункта «скандалом в благородном семействе». Кроме того, по данным корреспондента, 14 сентября подразделения ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки пытались контратаковать.