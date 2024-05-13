Стало известно о ситуации в Волчанске под Харьковом «Иди и смотри»: ВС России закрепляются на окраине Волчанска

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. По его информации, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Бои идут в районе мясокомбината, — сообщил источник канала.

Канал уточнил, что по позициям украинских сил активно работают российские авиация и артиллерия. В публикации сообщается, что Волчанск имеет огромное значение, так как является опорным пунктом и логистическим центром ВСУ на границе с Белгородской областью.

Ночью 13 мая Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что российские солдаты начали штурм Волчанска в Харьковской области и вошли в город. По данным канала, бои также ведутся в районе села Липцы. Канал добавил, что в район Волчанска Вооруженные силы России стянули десятки единиц тяжелой техники. В публикации сообщается, что по этой причине более 100 бойцов ВСУ решили оставить свои позиции. SHOT констатировал, что наступление РФ на этом направлении продолжается. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.