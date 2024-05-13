Российские войска начали штурм Волчанска SHOT: армия РФ зашла в Волчанск в ходе наступления

Фото: Минобороны РФ

Российские солдаты начали штурм Волчанска в Харьковской области и вошли в город, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По данным СМИ, бои также ведутся в районе села Липцы.

Российские войска зашли в Волчанск. Наши бойцы активно наступают, а несколько подразделений ВСУ под натиском ВС РФ сбежали, бросив оружие и технику, — говорится в сообщении.

В район Волчанска Вооруженные силы России стянули десятки единиц тяжелой техники, уточнил канал. По этой причине более 100 бойцов ВСУ решили оставить свои позиции, передали авторы публикации. Наступление РФ на этом направлении продолжается, констатировали журналисты.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ отметили, что российская армия продвинулась вглубь обороны противника в Харьковской области. По данным ведомства, военнослужащими подразделения группировки войск «Север» были взяты под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Кроме того, австралийский генерал в отставке Мик Райан спрогнозировал, что Киев потеряет еще больше войск, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область от наступления. Ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными, выразил уверенность он.