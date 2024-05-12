Российские войска заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области ВС России заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, военнослужащими подразделения группировки войск «Север» были взяты под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области, — говорится в публикации.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны рядом с населенными пунктами Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань. Как отметили в министерстве, ВСУ потеряли до 100 человек личного состава, два танка, боевую бронированную машину «Козак» и четыре автомобиля за сутки.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном обстреле жилого квартала Белгорода со стороны украинских войск. Противник применил тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также реактивные системы залпового огня «Ольха» и Vampire. Фрагмент снаряда прилетел в многоэтажку, от удара обрушился весь подъезд.