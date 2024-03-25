Стало известно о продвижении ВС России в районе Часова Яра Пушилин: войска ВС России продвигаются в районе Часова Яра

Фото: МО РФ

Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, под таким натиском подразделения ВСУ вынуждены отходить от Артемовска. В перспективе это позволит приступить к восстановительным работам в городе, уточнил он.

Освобождение населенного пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делает все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы, — сказал Пушилин.

Ранее член оборонного комитета Верховной рады Юрий Здебский заявил о подготовке на Украине законопроекта об упразднении категории «ограниченно годен к воинской службе». По его словам, планируется создать резерв, чтобы подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ранее ликвидировали командный пункт и живую силу войск Украины на Южно-Донецком направлении. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции. Су-34 несли по четыре снаряда, каждый из которых вместил 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.