Стало известно о новой проблеме в лечении Костомарова У олимпийского чемпиона Романа Костомарова остаются проблемы с кровообращением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Костомаров

При лечении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова врачи столкнулись с проблемой, которую никак не удается решить. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, она связана с кровообращением.

Кроме того, у 45-летнего спортсмена не проходит сепсис. При этом отмечается, что его состояние остается стабильным.

Ранее сообщалось, что у Костомарова начали отмирать конечности. Спортсмену могут в ближайшее время ампутировать пальцы на руках, также возможна ампутация ног. Сам экс-фигурист находится в сознании.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

После этого отец спортсмена сообщил, что состояние бывшего фигуриста оценивается как стабильно нормальное. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. По его словам, Костомарову требуется подключение к аппарату ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.

Роман Костомаров — российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. Он олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трёхкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.