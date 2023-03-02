Стало известно о наступлении российских десантников в ЛНР РИА Новости: десантники ВС РФ начали наступление на одном из участков фронта в ЛНР

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В одном из участков фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские десантники начали активные боевые действия, передает РИА Новости. Парашютно-десантная рота в ходе атаки уничтожила группу противника численностью до 10 человек.

Командир бронегруппы с позывным «Двенадцатый» заявил о наступлении десантников и сообщил, что во время операции его рота обнаружила группу противников и получила команду на их уничтожение. С помощью тепловизора, военные заметили до 10 человек.

От момента получения команды до начала огневых действий прошло не более трех-четырех минут. Мы использовали 30-миллиметровую автоматическую пушку (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровую пусковую установку (2А70), — подчеркнул «Двенадцатый».

Командир группы добавил, что пехота наступает, занимает украинские позиции и укрепляется для отражения атак. Цель броневой группы — подавление противника при помощи огневой мощи.

Ранее CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».