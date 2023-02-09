Стало известно о начале крупного наступления России в ЛНР ISW: российские войска перехватили инициативу и начали крупное наступление в ЛНР

Фото: МО РФ

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил в своем отчете, что российские военные начали крупное наступление на линии Сватово — Кременная в ЛНР. По данным аналитиков, командование ВС РФ направило на линию фронта как минимум три дивизии. В Институте изучения войны полагают, что наступление еще не достигло своего пика, так как Москва еще не ввела в бой все свои резервы.

Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, — сообщается в отчете.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ и Минобороны Украины сообщила, что украинское военное командование ожидает полномасштабное наступление ВС РФ в течение 10 дней. По данным газеты, руководство в Киеве получило разведданные, которые «указывали на соответствующую подготовку российских военных» на юге Донецкой области. На Украине выразили уверенность, что предполагаемое наступление начнется в районе городов Кременная и Красный Лиман в Луганской области.

До этого американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны.