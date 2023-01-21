Стало известно, насколько продвинулись ВС РФ в Запорожской области Рогов: ВС РФ за сутки продвинулись на глубину около 7 км в Запорожской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что ВС РФ оттесняют противника на Запорожском направлении. По его словам, российские военные освободили семь населенных пунктов. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку снарядов.

За сутки наши войска продвинулись вперёд на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов, — написал Рогов.

Он отметил, что для уничтожения складов с боеприпасами противника, ВС РФ применяют высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо-С».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Подчеркивалось, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои, а вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от города, это не так. По словам бизнесмена, украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».