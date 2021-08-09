Стало известно, какой подвох скрывает в себе кассовый чек

Покупатели часто сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что была указана на ценнике в торговом зале. Также регулярно товары пробиваются дважды или в чек включаются товары, которые человек не покупал. О подвохах, которые таят в себе супермаркеты, рассказал в интервью агентству ПРАЙМ начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

По его словам, подобные нестыковки и обман чаще можно встретить в продовольственных супермаркетах, где потребители закупаются массово и где сложно обнаружить нестыковки в длинном чеке товаров и цен.

При обнаружении расхождения цены эксперт рекомендует обратиться к кассиру и попросить пробить товар по указанному в зале ценнику или вернуть деньги. Если же магазин отказывается решать вопрос в пользу покупателя, следует подготовить претензию в письменном виде и предъявить её руководству торговой точки. Если же и это не поможет, необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что китайского блогера поразили продукты в российских супермаркетах.