Стало известно, что один из диверсантов под Белгородом раньше жил в ЛНР «Осторожно, новости»: один из украинских диверсантов под Белгородом раньше жил в ЛНР

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что один из украинских диверсантов, вторгшихся в Белгородскую область, раньше жил в ЛНР и служил в российской армии. Канал опознал в представителе диверсионной группы 41-летнего Алексея Д. Мужчина появился в обращении легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Отмечается, что с 2014 мужчина жил в Первомайске, который с 2014 года находится под контролем ЛНР.

«Осторожно, новости» отмечает, что после 2014 года он приезжал в Тольятти. В 2022 Алексей Д. выложил в «Одноклассниках» фотографию из пригорода Киева с подписью «Угадайте, где я» и комментарием, что эти места «сейчас актуальны для защиты». Позже он опубликовал несколько фотографий с российским оружием и следами обстрелов.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России».