Стала известна основная проблема предприятий ВПК России Директор завода «Молот-Оружие» Нургалеев назвал нехватку рабочих проблемой предприятий ВПК

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Главной проблемой предприятий военно-промышленного комплекса России оказалась нехватка рабочей силы, рассказал генеральный директор завода «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев. Комментируя ситуацию ИА SM.News, он пояснил, что причиной этого стал демографический провал в начале перестройки, когда людям в первую очередь приходилось думать о выживании, а не о рождении детей.

Не хватает рабочих рук. Но это проблема не одного нашего предприятия. Это проблема всех промышленных предприятий. <...> Это демографический провал начала перестройки, который нас сейчас догнал. В то время люди думали не о том, как увеличить количество детей, а о том, как прокормиться самим, — отметил Нургалеев.

По словам гендиректора, объемы производства значительно выросли. Он отметил, что на заводе на данный момент работает более двух тысяч человек. При этом раньше на такое количество заказов, которое есть сейчас, требовалось около шести тысяч сотрудников.

Еще одной причиной подобной проблемы для предприятий ВПК эксперт назвал отсутствие заказов до последнего времени. С этим связана высокая текучка кадров и потеря компетенции. По словам Нургалеева, многие предпочли уйти на заводы, производящие предметы бытового пользования.

Я премного благодарен и преклоняюсь перед теми людьми, которые в трудное для себя лично время остались на наших предприятиях, — заключил Нургалеев.

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ранее назвал неактуальной идею заменить срочную службу в армии работой на предприятиях ВПК. По его словам, сроки завершения спецоперации на Украине не определены, поэтому непонятно, как относиться к таким предложениям в сложившейся ситуации.