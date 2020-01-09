https://static.news.ru/photo/354f2a04-32d9-11ea-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве составила 89 тысяч 129 рублей. Это почти на 10 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (79 тысяч 151 рубль). С соответствующими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

Таким образом, средняя зарплата в столице за год выросла более чем на 12%.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство работодателей в наступившем году хотят повысить зарплаты своим сотрудникам. Согласно результатам исследования, пересмотреть размер оплаты труда планируют около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% — с иностранным. Медианное значение указывает на прибавку в 10% у отечественных организаций и 7% — у иностранных.