Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн заявил, что список продуктов на случай карантина по коронавирусу, который представили в Германии, составлял человек не разбирающийся в вопросе. Об этом
Список совершенно дикий, неавторитетный, ничем не подкрепляется — ни знаниями, ни фамилиями, ни научными титулами. С подбором продуктов — просто смешно. Человек, который это писал, понятия не имеет, о чем говорит. Надо не мясо, не молоко брать с собой. Надо брать консервы, которые в своем составе имеют воду, — они сэкономят воду в расходовании и у них калорий гораздо больше, — привели слова Александра Гофштейна в агентстве.
Как писал NEWS.ru ранее, в список продуктов на случай эпидемии коронавируса, который составили в Германии, входит вода, различные крупы, хлеб и картофель, консервированные фрукты и сухофрукты, молочные продукты, консервированные овощи и орехи, мясо, рыба и растительное масло или другие источники жиров, а также мука, сахар, мёд, печенье, шоколад и бульонные кубики. Перечень составлен на одного человека.
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