Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Уфы задержала 21-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-21213 «Нива» в Ленинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Башкортостан.

Отмечается, что молодой человек признался в краже автомобиля. Он пояснил, что угнал автомобиль, потому что ему нужно было добраться до дома, однако денег на проезд не было. Задержанный рассказал, что...