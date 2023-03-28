«Солнцепек» поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении Огнеметная система «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РИА Новости опубликовало уникальные кадры использования тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации. «Солнцепек» работал совместно с БМ-21 «Град» для поражения огневых точек и мест дислокации противника на Авдеевском направлении.

Авдеевка — населенный пункт в ДНР, который находится под контролем Киева. Украинские войска используют его территорию для обстрела Донецка. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении.

По данным Минобороны, в Авдеевке, Марьинке и Артемовске продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки были ликвидированы 84 артиллерийских расчета, 128 районов скопления живой силы и техники, а также два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 14 беспилотников и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Один из офицеров рассказал, что при залпе этой установки выжить практически невозможно, поскольку она «выжигает все, что можно». Кроме того, бойцы заявили, что фугасные авиабомбы (ФАБ) также являются смертоносным оружием. По словам собеседников издания, они «взламывают любые укрепления».