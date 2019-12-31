https://static.news.ru/photo/f3dbfab6-2bee-11ea-a174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом, прогулявшись по Тверской улице вместе с гостями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие».

На центральных улицах Москвы открылись несколько площадок с воссозданной атмосферой покорения космоса. Тема украшений от Козицкого до Столешникова переулков — «Грёзы о Земле и небе. 1920-30-е годы», а от Столешникова переулка до пересечения с Охотным рядом и Моховой — «Покорение. 1950-60-е годы». Улицы Моховая и Охотный ряд оформлены в тематике «Космическая миссия. 1970-80-е годы». «Космические фантазии человечества длиною в столетие» стартовали 31 декабря на Тверской улице.

Все площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в новогоднюю ночь будут работать до 03:00.

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы выбрали тему космоса для фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году.