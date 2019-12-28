https://static.news.ru/photo/fa1bf70e-2a2d-11ea-8c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На центральных улицах Москвы появятся украшения и аттракционы, связанные с полётами в космос. Именно эту тему выбрали организаторы для фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается на официальном портале столичного мэра.

Сделано это не случайно, так как уходящий и наступающий годы богаты на космические юбилеи. В 2019 году Россия отметила 85-летие первого космонавта Юрия Гагарина, а Московскому планетарию исполнилось 90 лет. В 2020-м нас ждёт 60-летие полёта на орбиту знаменитых собак Белки и Стрелки и 55-летие первого выхода человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов.

Народные гуляния начнутся 31 декабря и продлятся до 5 января. На Тверской улице от Козинского до Столешникова переулка появится тематическая зона «Грёзы о земле и небе. 1920–1930-е годы». Там установят пятиметровые «ракеты» из металлических прутьев с механизмами внутри. Через каркасы можно будет увидеть, как движутся шестерёнки и маятники внутри устройств.

Организаторы обещают множество мастер-классов. Одним из них станет обшивка «ракеты» металлическими пластинами с выгравированными на них именами «работников».

«Ракета с Белкой и Стрелкой» появится на участке от Столешникова переулка до начала Тверской улицы. Все желающие смогут посидеть в космическом корабле вместе с четвероногими первопроходцами и сделать весёлые фотографии.

На Охотном Ряду и Моховой улице откроется зона «Космическая миссия. 1970–1980-е годы». Там будет работать 15-метровый тоннель «Космос» с макетами реально существовавших космических кораблей.

Отдохнуть и согреться гости фестиваля смогут в лаундж-зонах. Внутри каждой из них будет гореть очаг, работающий на безопасном биотопливе.

Как писал NEWS.ru, в этом сезоне московские ярмарки и площадки любимого жителями и гостями столицы рождественского фестиваля будут работать дольше, чем планировалось, ранее заявил мэр Сергей Собянин.