Московские ярмарки и площадки любимого жителями и гостями столицы рождественского фестиваля будут работать дольше, чем планировалось. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
«Путешествие в Рождество», ярмарки и встреча Нового года продолжатся ещё не одну неделю, мы специально их продлили. Так что в новогодние каникулы можно посетить все детские ёлки, парк и ярмарки, — сказал градоначальник в эфире «России 1».
В нынешнем сезоне «Путешествие в Рождество»
Фестиваль стартовал 13 декабря 2019 года и продлится до 12 января 2020 года.
Как писал NEWS.ru, в субботу в парк «Зарядье» привезли снег. Таким образом администрация парка решила порадовать москвичей, которых погода в этом декабре снегом обделила.
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