https://static.news.ru/photo/e66ad82a-2a13-11ea-bbf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские ярмарки и площадки любимого жителями и гостями столицы рождественского фестиваля будут работать дольше, чем планировалось. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«Путешествие в Рождество», ярмарки и встреча Нового года продолжатся ещё не одну неделю, мы специально их продлили. Так что в новогодние каникулы можно посетить все детские ёлки, парк и ярмарки, — сказал градоначальник в эфире «России 1».

В нынешнем сезоне «Путешествие в Рождество» станет масштабнее и захватит почти всю Москву. В его рамках запланировано более 270 крупных мероприятий. Также расширится и география площадок. Праздничные ярмарки, представления и мастер-классы пройдут не только в центре столицы, но и на окраинах города.

Фестиваль стартовал 13 декабря 2019 года и продлится до 12 января 2020 года.

Как писал NEWS.ru, в субботу в парк «Зарядье» привезли снег. Таким образом администрация парка решила порадовать москвичей, которых погода в этом декабре снегом обделила.