В московский парк «Зарядье» завезли снег, чтобы жители столицы и гости «прониклись новогодней атмосферой», сообщает пресс-служба парка.
У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели, — говорится в сообщении.
Кроме того, с 28 декабря по 12 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» будет работать новая ярмарка #Снегопад.
На ней будут представлены праздничные деликатесы, традиционные сувениры и подарки от дизайнеров.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы. На это потратили 1,5 млрд рублей.
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