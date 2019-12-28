https://static.news.ru/photo/a06c9f8c-2952-11ea-8a0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Парк «Зарядье»/facebook.com

В московский парк «Зарядье» завезли снег, чтобы жители столицы и гости «прониклись новогодней атмосферой», сообщает пресс-служба парка.

У входа в парк со стороны Васильевского спуска насыпали сугробы и установили сибирские ели, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 28 декабря по 12 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» будет работать новая ярмарка #Снегопад.

На ней будут представлены праздничные деликатесы, традиционные сувениры и подарки от дизайнеров.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы. На это потратили 1,5 млрд рублей.