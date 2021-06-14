«Несмотря на преимущества»: Соболь отказалась от выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/78879b12-cd24-11eb-a75b-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму. Об этом она написала в своём Twitter.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; его деятельность запрещена на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Любовь Соболь отказалась выдвигаться в Госдуму на предстоящих выборах в сентябре.

Она однозначно объяснила своё решение. Причиной стало присвоение ФБК статуса экстремистской организации.

Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтёров и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму, — написала Соболь в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Перовский районный суд Москвы оставил в силе приговор Любови Соболь, которую осудили на год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

Её адвокат Владимир Воронин отметил, что решение будет обжаловано в кассационной инстанции. Он считает, что при рассмотрении дела были допущены процессуальные нарушения.