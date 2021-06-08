Суд утвердил приговор Соболь по «квартирному делу»

https://static.news.ru/photo/80ae60ea-c843-11eb-8cbc-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перовский районный суд Москвы оставил в силе приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любови Соболь, которую осудили на год исправительных работ условно по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Об этом сама оппозиционерка сообщила в Twitter.

Она отметила , что судья принял такое решение после недолгого пребывания в совещательной комнате.

Её адвокат Владимир Воронин в разговоре с журналистами «Новой газеты» отметил , что решение будет обжаловано в кассационной инстанции. Он считает, что при рассмотрении дела были допущены процессуальные нарушения.

Решение незаконное, на наш взгляд. К нашим доводам не прислушались, — подчеркнул он.

Любовь Соболь обвинили в нарушении неприкосновенности жилища. По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования о своём отравлении Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого оппозиционер считает соучастником произошедшего с ним.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась.

События происходили на улице Суздальской в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучала в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.