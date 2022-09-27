Сноуден рассказал о влиянии гражданства РФ на его семью

Фото: Manfred Segerer / www.imago-images.de / Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден отреагировал на получение российского гражданства, заявив, что оно окажет положительное влияние на его семью. Он при этом назвал факт получения гражданства РФ актом стабильности. Сноуден проживает в России вместе с супругой Линдси и дочерью, которая родилась в 2020 году.

После двух лет ожидания и почти 10 лет в изгнании немного стабильности окажет положительное влияние на мою семью. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех, — написал Сноуден в Twitter.

Подписчики экс-агента АНБ пожелали ему счастливой жизни в России и отметили, что он «заслужил каждую минуту счастья».

Сноуден получил российское гражданство 26 сентября после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным. Согласно этому указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, вместе с получением гражданства Сноуден принес присягу гражданина РФ.

Бывший гражданин США и по совместительству экс-сотрудник американской разведки (ЦРУ), а также Агентства национальной безопасности (АНБ) инициировал в 2013 году грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.