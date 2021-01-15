Снегопад, мороз и ураганный ветер накроют Крым

https://static.news.ru/photo/b2090cbc-57e6-11eb-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости

Снегопад, ветер и метель ожидаются в Крыму 17 января и в течение двух последующих суток, в том числе на Крещение. При этом на полуострове сильно похолодает, сообщили в региональном гидрометцентре.

Из-за вторжения арктического холодного воздуха вплоть по 20 января в субтропической зоне на южном побережье ожидаются морозы до −10 градусов. В степной части Крыма и предгорьях будет ещё холоднее — до −15, передаёт РИА Новости.

По прогнозу метеорологов, погодные условия в Крыму будут крайне сложными. В центральных, южных и восточных районах пройдёт очень сильный снег, местами возможна метель, ожидаются гололёдно-изморозевые отложения, а на дорогах образуется гололедица. Кроме того, синоптики предупредили об ураганных порывах северо-восточного ветра, которые будут достигать 20-25 метров в секунду.

Ранее NEWS.ru писал, что коммунальщикам Москвы после трёхдневного снегопада, который начался 14 января, предстоит убрать больше 20 сантиметров снега. При этом температура воздуха в столице может опуститься до отметки −25 градусов. Кроме того, в связи с похолоданием все тепловые магистрали переведены на особый режим работы. Температуру в системе отопления решено поднять до максимума.