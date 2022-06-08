Время для Superjet'а: «Аэрофлот» захотел купить 300 российских самолётов «Ведомости»: «Аэрофлот» планирует заказать у ОАК 300 самолётов российского производства

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Компания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолётов, включая Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника, знакомые с планами авиакомпании.

По данным издания, рамочный договор по этому поводу стороны предполагают подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт в июне. По данным источников, основная часть заказа приходится на Superjet 100 и МС-21, меньшая на Ту-214.

Глава госкорпорации «Ростех», в которую входит ОАК, Сергей Чемезов рассказал Анатолийскому агентству, что на рынок страны планируется поставить более 110 самолётов разных типов в срок до 2025 года и более 500 воздушных судов до 2030 года. При этом в качестве ключевых в них будут использоваться компоненты российского производства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита запчастей для лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). По его словам, на данный момент в стране налажена система обслуживания лайнеров и сформирован достаточный запас комплектующих, поэтому в ближайшее время проблем не предвидится.