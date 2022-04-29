СМИ сообщили об условно-досрочном освобождении Улюкаева «Интерфакс»: суд досрочно освободил экс-главу Минэкономразвития РФ Улюкаева

Фото Фото Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Соответствующее решение было принято 27 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» с ссылкой на осведомлённые источники. Экс-министр в декабре 2017 года был осуждён на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Как рассказал собеседник агентства, прокуратура и администрация колонии не высказывались против выхода Улюкаева по УДО. Отмечалось его «хорошее поведение». Покинуть колонию экс-министр сможет после того, как решение вступит в силу. Предположительно, это произойдёт в середине мая.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По данным суда, министр хотел получить взятку в размере $2 млн за положительное заключение по сделке о приобретении «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Государственное обвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы.

После освобождения экс-министр не сможет занимать государственных должностей, связанных с «организационно-распределительными и административными функциями». Кроме того, Улюкаеву назначен штраф в размере 130,4 млн рублей.

Сам экс-министр свою вину не признал.

Ранее адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщала, что экс-чиновник в колонии активно занимается творчеством. По её словам, Улюкаев усердно пишет книгу. Также он написал стихотворение, посвящённое грозе.