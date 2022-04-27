EFE: Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН

Штаб -квартира Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Мадриде / Фото Luis García/wikimedia.org

Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), пишет испанское агентство EFE со ссылкой на источники. 27–28 апреля в Мадриде пройдёт внеочередная Генассамблея организации, на которой планируется обсудить вопрос о членстве РФ.

Источники, присутствовавшие на Ассамблее, проходящей в Мадриде, всемирной штаб-квартире ЮНВТО, подтвердили заявление Москвы, хотя внеочередное собрание продолжает решать, следует ли наконец приостановить членство России, — отмечается в сообщении.

Ранее исполнительный совет Всемирной туристской организации собрал первое в истории заседание, на повестке которого был вопрос о приостановке членства России в ЮНВТО. Инициаторами выступили Литва, Польша, Словения, Украина и Гватемала.

По данным ЮНВТО, на выход РФ из организации уйдёт год.

В начале апреля Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за ситуации на Украине. За данное решение проголосовали 93 страны.