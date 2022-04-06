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Слуцкого назначили врио лидера ЛДПР на время траурных мероприятий

14:42, 06 апреля 2022
Слуцкого назначили врио лидера ЛДПР на время траурных мероприятий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Временно исполняющим обязанности по руководству партией ЛДПР на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Временно исполняющим руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий,говорится в сообщении. 

Стало известно, что прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.

Лидер ЛДПР скончался после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского. 

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