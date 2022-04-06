Слуцкого назначили врио лидера ЛДПР на время траурных мероприятий

Временно исполняющим обязанности по руководству партией ЛДПР на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Временно исполняющим руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий решением фракции назначается Леонид Слуцкий, — говорится в сообщении.

Стало известно, что прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.

Лидер ЛДПР скончался после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского.