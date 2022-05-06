СКР расследует факт избиения российского военного грузинским наёмником

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России займётся расследованием по факту издевательства грузинского наёмника над российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине, говорится на сайте ведомства. Ранее в Сети появились кадры, на которых грузинский наёмник избивает российского военнослужащего и заставляет его выкрикивать оскорбительные выражения в адрес России и её руководства.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются нарушением требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Следственный комитет России в рамках уголовного дела установит обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и даст им правовую оценку в рамках расследуемого уголовного дела, — говорится в сообщении.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовных дел в отношении наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Речь идёт о 75 иностранцах. Бастрыкин отметил, что наёмниками стали граждане Великобритании, Канады, Норвегии, США и Грузии, а также ряда других стран.