СК возбудил уголовное дело после массового отравления в частном детсаду СК возбудил уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело возбудили московские следователи после отравления восьми детей в частном детском саду. Инцидент произошёл в учреждении, расположенном на 3-й Хорошёвской улице города. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, восемь детей были госпитализированы.

В прокуратуре Москвы также сообщили, что Хорошёвская межрайонная прокуратура начала проверку услуг питания в детском саду, которую по договору оказывала сторонняя коммерческая организация.

Ранее сообщалось, что дети приехали на праздник в село Верхневилюйск, что находится в Якутии, и массово отравились хот-догами в местном фастфуде: в результате пострадали 13 несовершеннолетних и один взрослый. Региональный Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.