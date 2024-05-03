Синоптик предупредил о длительных заморозках в Санкт-Петербурге Синоптик Ильин заявил о заморозках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Город Санкт-Петербург

На следующей неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются заморозки до минус 1–2 градусов, без осадков, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, 6 мая ожидается 7–9 градусов днем и до 2 градусов тепла ночью. Во вторник ночью в Петербурге возможны осадки смешанного характера с небольшим снегом, а днем пройдет небольшой дождь.

Среда, четверг — без существенных осадков. Очередные дожди начнутся с пятницы. Максимальная дневная температура будет находиться в пределах 5–10 градусов. Небольшое потепление может произойти только к выходным. В ночные часы ожидаются заморозки практически в течение всей недели. То есть плюс два, минус два, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что в Северо-Западном федеральном округе теплее всего будет в Калининградской области. В понедельник там ожидается до 18–20 градусов, не исключены грозовые дожди.

Ранее Ильин рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются заморозки, а во вторник, 7 мая, не исключен небольшой снег. По его словам, с 6 по 8 мая ночные температуры будут в районе плюс 1–5, а заморозки стоит ждать ближе к 9 мая. Ильин отметил, что температура воздуха будет отставать от нормы на 4–6 градусов.