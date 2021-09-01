Синоптик дал прогноз о возращении тепла в Центральную Россию

В ближайшие две недели в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет прохладно, тепло вернётся в регион не раньше второй половины сентября. Об этом в интервью ТАСС сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, каждый день в тыл североатлантических циклонов будут поступать всё более холодные воздушные массы, в связи с чем температурный фон ближайших семи дней окажется очень холодным. Температура опустится на пять градусов ниже климатической нормы и станет соответстветствоваить уровню октября. При этом количество осадков не превысит средних сентябрьских показателей.

Вторая неделя сентбря станет теплее, отклонение от нормы в отрицательную сторону составит поряда 0,5 градуса. Возникнет дефицит осадков, который достигнет 20%.

Потепление начнётся через две недели. По словам Тишковца, «климатические качели возьмут обратный ход». Среднесуточная температура вернётся в норму и вторая половина месяца станет даже теплее многолетних показателей на 0,5-1 градус.

Это значит, скорее всего, именно в этот период и случится классическое бабье лето, — сказал Тишковец.

Ночные температуры буду достигать 5-10 градусов, днём воздух будет прогреваться до 13-18 градусов со знаком плюс.

Ранее россиян предупредили о резком погружении в осень.