Штраф для осуждённых за нарушения дисциплинарного характера хотят повысить с 200 до 2000 рублей. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. Об этом
В целях стимулирования осуждённых к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей размером от одной до двух тысяч рублей включительно, — процитировали документ в агентстве.
Поправки затронут статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Меры взыскания, применяемые к осуждённым к лишению свободы».
Ранее NEWS.ru писал о том, что ФСИН в 2020 году собирается чаще направлять нарушивших закон граждан в исправительные центры вместо колоний.
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