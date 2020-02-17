https://static.news.ru/photo/619c6852-51d2-11ea-b069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Штраф для осуждённых за нарушения дисциплинарного характера хотят повысить с 200 до 2000 рублей. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

В целях стимулирования осуждённых к соблюдению установленного порядка отбывания наказания законопроектом предлагается заменить действующий дисциплинарный штраф в размере до 200 рублей размером от одной до двух тысяч рублей включительно, — процитировали документ в агентстве.

Поправки затронут статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Меры взыскания, применяемые к осуждённым к лишению свободы».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФСИН в 2020 году собирается чаще направлять нарушивших закон граждан в исправительные центры вместо колоний.