SHOT: ВСУ ведут обстрел российского села SHOT: ВСУ ведут обстрел села Илек-Пеньковка в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает о продолжающемся обстреле села Илек-Пеньковка Краснояружского района в Белгородской области. Канал опубликовал видео, на котором показаны лежащие на траве металлические осколки и слышны звуки детонации снарядов на фоне. Минобороны РФ и власти региона эту информацию не комментировали.

SHOT, ссылаясь на информацию от местных жителей, пишет, что упало не менее пяти снарядов, в населенном пункте звучит сирена.

Днем 16 июля глава региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам губернатора, никто не пострадал, осколками были повреждены три частных дома и линия газоснабжения.

Кроме того, 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на Севастополь: два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два безэкипажных катера. Аналогичные данные предоставило Минобороны РФ.

Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, сейчас ограничения сняты. Чиновник назвал атаку дронов массированной и продолжительной.