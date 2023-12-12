«Шахтеры в привычной среде»: военкор показал видео из подземелья в зоне СВО Сладков: ВС РФ используют шахтерские катакомбы в Донецке для военных маневров

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков показал в своем Telegram-канале видео из катакомб, окружающих Донецк. По его словам, российские войска используют подземные коммуникации для прохода к отвоеванным позициям и неожиданных маневров при наступлении.

Вокруг Донецка очень много подземных коммуникаций, связанных с развитой когда-то здесь угольной промышленностью. Теперь они используются как безопасные проходы к отвоеванным у противника позициям и для наших неожиданных маневров в наступлении, — подписал он ролик.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сообщил, что российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По его словам, ВСУ при этом потеряли до 200 бойцов. Астафьев также отметил результативность контрбатарейной борьбы. В результате противодействия артиллерийскому огню были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, а силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских БПЛА в районе Шевченко в ДНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированными, поэтому не все из них удалось отразить.