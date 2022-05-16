Секреты выращивания рассады от опытных огородников Раскрываем секреты посадки рассады, чтобы получить обильный урожай

Секреты выращивания рассады / Фото shutterstock.com

Всё дорожает, и продукты тоже. Сейчас как никогда важно получить хороший урожай. Если правильно посадить основные культуры, можно сэкономить на семенах и последующих закупках еды. NEWS.ru раскрывает секреты успеха выращивания рассады популярных овощей, а также цветов. Должно же быть что-то и для души.

Секреты рассады томатов

Крупные сочные помидорки — мечта любой хозяйки. Путь к ним начинается с покупки качественных семян. Они необязательно должны быть дорогими. Первый секрет хорошей рассады — выбор сорта с учётом вашего региона.

Наверное, у каждой дачницы был случай, когда, купившись на красивую картинку, она покупала пачку с семенами, а в итоге вырастали чахлые кустики, и урожай был потерян. Поэтому желательно не класть яйца в одну корзину, а сажать несколько разных сортов одной культуры.

Секреты выращивания рассады и отличного урожая заключаются в выборе помидоров, которые были выведены в местности со сходными климатическими условиями. Южные помидоры могут не вызреть в условиях короткого лета. На северных сортах меньше листвы, плодам не хватит защиты от солнца.

Второй секрет хорошей рассады и вкусных помидорок состоит в покупке семян для ваших условий выращивания: теплицы или открытого грунта. Умелые садоводы совмещают разные посадки и радуют себя вначале ранним урожаем, затем более поздними плодами.

Секреты выращивания рассады shutterstock.com

Когда семена выбраны, можно заняться посадкой. Секрет крепкой рассады — в соблюдении сроков. Если сеять раньше, то она может вытянуться или перерасти. Запаздывать тоже нежелательно, упустим часть времени на рост и созревание. Будет меньше урожай. На упаковках сортов указывают примерные сроки посадки. Обычно огородники сажают с учётом своего опыта из года в год в одно время.

Наиболее простой способ посева — сухими семенами. Удобно работать с небольшими ящиками: глубиной до 7–10 см, длиной 25–30 см, шириной около 15 см. Это примерные параметры. Секреты выращивания рассады заключаются и в соблюдении расстояния при посадке.

Расстояние между рядами — около 2 см, глубина — 1 см. Семена кладём через 1 см друг от друга, затем нужно присыпать слегка увлажнённым торфом.

Можно использовать как обычную землю с добавлением торфа, так и покупной специализированный грунт.

Чтобы почва не пересыхала, желательно накрыть ёмкости плёнкой. Примерно через неделю появятся всходы. Секреты крепкой рассады — в снижении температуры примерно до 18–20 °C. Это позволяет развить корневую систему и предотвратить вытягивание. Но свет необходим. Прекрасно, если есть специализированный светильник для рассады. Его можно включать на 6–10 часов.

Секреты посадки рассады shutterstock.com

Секрет хорошей рассады томатов также в своевременной пикировке. После появления нескольких настоящих листьев нужно чуть прищипнуть корень и пересадить каждый саженец в отдельный горшок. Это способствует росту мелких корней и создаёт условия для лучшего развития.

Когда рассаду пересаживать? Секрет в том, чтобы не отсчитывать количество дней, а смотреть на степень роста. Растение должно иметь семь-восемь полноценных листьев, хорошо развитую корневую систему, набирать цвет. Тогда её без опасений можно будет высадить на постоянное место.

Секреты выращивания рассады капусты

Капуста — настоящий хит наших огородов. Белокочанная, цветная, кольраби, брюссельская и декоративная... Все виды и не перечислишь. У каждой хозяйки есть своя любимица, а то и несколько: одна для засолки, вторая для салата, а третья для красоты. Расскажем секреты выращивания рассады капусты.

Семена можно сажать в грунт или теплицу. В земле они переносят температуру до –5 °С. Но чтобы они не просто лежали, а прорастали, температура должна быть около +10 °С. Секрет хорошей рассады — в выборе подходящего времени с учётом местного климата. Если вы посадили семена, но наступили заморозки, можно ускорить рост с помощью укрывного материала.

Секреты рассады томатов shutterstock.com

А этот секрет посадки рассады пригодится тем, кто хочет подольше радовать себя хрустящей капусткой: сажайте разные сорта и выдерживайте интервал в две недели. Тогда можно собирать не сразу весь урожай, а постепенно до самых холодов. Начинать сеять капусту в теплицу на рассаду нужно примерно за два месяца до высадки в грунт.

Важный секрет успеха капустной рассады — подготовка грунта. Овощ хоть и неприхотливый, но любит суглинистую нейтральную почву. Можно провести известкование грунта. Если до этого удобрения не вносили, при посадке добавьте в лунки питательную смесь. Смешайте полкилограмма перегноя с одной столовой ложкой мочевины, двумя столовыми ложками золы. Смеси должно хватить примерно на один квадратный метр.

Конечно, секрет выращивания любой рассады состоит в том, чтобы менять место посадки. Капусту нельзя сажать и там, где росли репа, редька или редиска. В почве уже меньше питательных веществ и выше вероятность болезни рассады. Также на участке не должна застаиваться вода. Из-за недостатка воздуха могут пострадать корни.

Секрет посадки рассады и в своевременном прореживании. Каждому росточку необходима площадь питания примерно 5 × 5 см. Если присыпать стебель до семядолей землёй, то он будет более крепким, а корни мощнее.

Секрет хорошей рассады shutterstock.com

Хорошая «кормёжка» капусты — очередной секрет крепкой рассады. Её подкармливают примерно раз в две недели. Чтобы не обжечь саженцы, предварительно их хорошо поливают. Затем можно использовать калийные удобрения или суперфосфат, а также экономвариант — раствор навозной жижи из расчёта один литр вещества на 10 литров воды. Тогда в скором времени она порадует вас крепкими кочанчиками.

Секреты рассады петунии

Многие искренне любят свою дачу, огород и проводят там много времени. Петуния — неприхотливый цветок, который поможет превратить участок в роскошный уголок, а также преобразит вашу лоджию или балкон. Она будет радовать вас с весны до поздних заморозков, а разнообразие цветов и форм удовлетворит любого садовода.

Взрослые саженцы не назовёшь капризными. Но чтобы получить их из семян, надо знать секреты выращивания рассады. Проблемы частенько начинаются сразу. Из целой упаковки может взойти два-три семечка, а это потеря денег и времени. Чтобы такого с вами не случилось, читайте статью дальше.

Главный секрет удачной рассады петунии — правильная посадка. Сеют по поверхности грунта, не закрывая почвой. Удобно использовать зубочистку, кончиком легко подцепить маленькое семечко и положить его на грунт.

Секреты рассады петунии shutterstock.com

Следующий секрет отличной рассады — в выборе ёмкости. В качестве горшка лучше использовать пластиковые прозрачные контейнеры с крышками. Такой тары полно у хозяйки, которая не выкидывает одноразовые ёмкости из-под продуктов. Контейнеры позволяют поддерживать нужный климат без постоянного полива. Если необходимо увлажнить почву, используем пульверизатор. Время от времени открываем крышку и проветриваем.

Первые всходы появятся через неделю. Секрет крепкой рассады — в балансе света и полива. Росточки очень нежные, если стоят на солнечной стороне, надо следить, чтобы не было пересыхания почвы. Иначе они могут быстро погибнуть.

Через две-три недели после прорастания сеянцы расселяют в отдельные небольшие контейнеры. Можно использовать торфяные горшочки. Когда дневные температуры будет примерно 15 °C, можно высаживать рассаду на улицу. Но перед этим её в течение недели на пару часов выносят на балкон для закаливания.

Пусть овощи радуют вас богатым урожаем, а цветы красотой. И помните, что главный секрет успеха выращивания рассады — это внимание и любовь к своим посадкам!

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