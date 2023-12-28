«СБУ продолжает работу по моей ликвидации»: Прилепин о возвращении на СВО Прилепин сообщил, что СБУ еще может попытаться его ликвидировать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил в интервью NEWS.ru, что Служба безопасности Украины продолжает работу по его ликвидации. В ближайшее время он планирует навестить военные и гуманитарные структуры, которые работают в зоне СВО, однако не говорит, когда именно состоится поездка.

Не буду обозначать конкретные даты, чтобы не радовать украинские спецслужбы. Потому что, как наши спецслужбы мне сообщают, планы по мне не сняты и СБУ продолжает работу по моей ликвидации, — сказал Прилепин.

Писатель уточнил, что пока состояние здоровья не позволяет ему присоединиться к бойцам на передовой, но на плохое самочувствие он тоже не жалуется.

Хожу без палочки, не езжу на коляске. Хотя гипотетически мог бы после тех ранений, которые были получены. Но молитвы добрых людей и помощь друзей сделали свое дело, — отметил Прилепин.

Ранее писатель раскрыл неизвестные подробности покушения на него в Нижегородской области в мае 2023 года. Тогда машину Прилепина взорвали, он получил тяжелые ранения, а его водитель погиб. По словам писателя, человек, покушавшийся на него, следил за ним полтора года и трижды подходил вплотную.