Мишустин понадеялся на крупнейший в мире самосвал-беспилотник от «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/16d9df10-dd56-11ea-b823-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин предложил использовать самосвалы-беспилотники при освоении Баимского золото-медного месторождения на Чукотке. По словам премьер-министра, их могла бы разработать компания «Яндекс».

Такое заявление глава кабмина сделал в ходе поездки на Дальний Восток, на презентации проекта по строительству горно-обогатительного комбината (ГОК) Баимский, передаёт ТАСС.

Председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук рассказал, что в проект будет инвестировано 519 млрд рублей. Около $200 млн уже вложено в подготовительные работы. При этом, по его словам, на месторождении предполагается использовать самосвалы на 350 тонн — это самая крупная техника, которая существует.

Для управления такой техникой потребуются высококвалифицированные водители, подчеркнул бизнесмен. В ответ на это Мишустин и заявил о необходимости беспилотников.

Новачук подтвердил, что в рамках проекта планируется задействовать 70 таких самосвалов.

Поработайте с компанией «Яндекс», которая сделала беспилотник сейчас. На «КамАЗах» испытывается очень даже успешно. Как предложение. Надо, конечно, в первую очередь смотреть на издержки, но обязательно нужно смотреть на отечественные решения, это может быть очень эффективно, — сказал Мишустин.

Новачук заверил, что это будет обязательно сделано. Он также сообщил, что за время реализации проекта компания планирует уплатить налогов на сумму около 715 млрд рублей.

Тем не менее Мишустин обратил внимание на то, что сокращая издержки за счёт автоматизации, нельзя забывать о людях, которые должны получить работу на новом предприятии. Он напомнил, что рабочие места на Чукотке нужны и что жители региона должны иметь возможность хорошо работать и зарабатывать. Такие работники будут трудиться лучше роботов, выразил уверенность премьер-министр.

Он также предложил компании повторно проанализировать проект и рассмотреть возможность увеличения объёма инвестиций, крайне необходимых для запуска проекта. Новачук пообещал изучить предложение главы правительства.

В рамках инвестиционного проекта, рассчитанного на период до 2026 года, планируется построить ГОК Баимский мощностью 70 млн тонн руды в год. Реализация проекта позволит увеличить объёмы производства цветных металлов в России: медного концентрата — на 15–20%, золота — на 3,7%, серебра — на 5%, молибдена — на 77%.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Яндекс» приступила к регулярному тестированию беспилотных автомобилей в американском городе Энн-Арбор. Выбор пал именно на него, так как там разрешено передвижение беспилотников без инженера-испытателя за рулём.