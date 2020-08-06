«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на территории США

https://static.news.ru/photo/f75f74ca-d7dc-11ea-956b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-служба «Яндекса» сообщила о запуске регулярного тестирования беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор США. Выбор пал именно на этот регион, так как в нём закон разрешает передвижение беспилотников без инженера-испытателя за рулём.

В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт «Яндекса», полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя, — цитирует сообщение РИА Новости.

Город в США стал второй тестовой зоной за пределами России в дополнение к Тель-Авиву. На сегодняшний день в Энн-Арборе проживает около 120 тысяч человек. Недалеко от него расположен Детройт.

Сотрудники «Яндекса» отметили, что тестирование системы проводится в разных местах для анализа самых разных дорожных, погодных и климатических условий.

Каждая наша тестовая зона не похожа на другие. Различия в климате, организации дорожного движения и законодательстве создают множество разнообразных сценариев, в которых мы тестируем нашу систему автономного вождения. Так мы сможем получить универсальную технологию, применимую в любой точке мира, — отметили в компании.

NEWS.ru писал ранее, что конструкторы из Германии провели испытания первого беспилотного летающего такси. Оно способно транспортировать до четырёх пассажиров.