Сальдо: входившая в Херсон бригада ВСУ почти уничтожена в Соледаре

Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что шестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Он добавил, что эту задачу выполнили бойцы ЧВК «Вагнер».

В Соледаре вагнеровцы практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, — сказал Сальдо.

Отмечается, что Соледар был взят под контроль российских военных вечером 12 января.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Липовой высказал мнение, что российская армия может начать большое наступление в зоне СВО уже в ближайшее время. По словам военного, сейчас вести действия наступательного характера мешают погодные условия.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале ранее рассказал, что ВС России перемололи в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он добавил, что у Украины осталось в совокупности около 140–150 тысяч боеспособных солдат. Он оценил общие потери ВСУ в 150 тысяч человек.