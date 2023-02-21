Сайт ВГТРК перестал работать во время послания президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт ВГТРК Smotrim.ru перестал работать во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Страница телеканала не открывается, показывая ошибку подключения.

Путин начал оглашать ежегодное послание Федеральному собранию 21 февраля около 12:00 мск.

В ходе своего выступления глава страны заявил, что Запад играл с Россией краплеными картами. Путин напомнил, что западные страны «упивались своим вероломством» и называли Минские соглашения «спектаклем и блефом». Однако одновременно с этим, добавил Путин, Запад натаскивал офицеров украинских нацбатальонов, а также поставлял оружие. Он подчеркнул, что Киев еще до СВО вел переговоры с западными странами о поставках вооружений.

Глава государства добавил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. По мнению Путина, Запад при этом готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом.