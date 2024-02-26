Садоводам рассказали, как сэкономить на налогах при продаже дачи Депутат ГД Чаплин: семьи с детьми освобождены от уплаты налога с продажи дачи

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Согласно действующему законодательству, при продаже жилой недвижимости налогом облагается только 70% ее кадастровой стоимости, напомнил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он также указал, что семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налогов. Данная мера распространяется и на семьи, в которых есть дети-студенты на очном обучении, не достигшие 24 лет.

Гражданам этой категории не требуется уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой недвижимости, будь то дом или дача, независимо от времени регистрации права собственности. Дополнительно: налог не взимается, если садовод продал дачу за сумму, не превышающую один миллион рублей. Также возможен вариант продать недвижимость по той же сумме, по которой она была приобретена: в этом случае не будет считаться доходом и, следовательно, не будет налогооблагаемым, — рассказал парламентарий.

Чаплин при этом призвал учитывать, что неоформленный участок нельзя продать и наследникам будет сложно получить такое имущество в качестве наследства. Поэтому важно воспользоваться так называемой «дачной амнистией» при продаже своего участка, подчеркнул депутат.

Ранее Чаплин рассказал, что официальное устройство по трудовому договору позволяет работникам рассчитывать не только на социальные гарантии в виде отпуска, больничного или возможности уйти в декрет, но и на целый ряд дополнительных выплат. По его словам, наличие трудового договора является залогом безопасности граждан.