РВ: под Херсоном сбит второй украинский Су-25 за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днем 1 мая российские зенитчики уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины, когда он попытался атаковать военных РФ вблизи Херсона, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По сведениям канала, это второй украинский штурмовик, сбитый российскими силами за минувшие шесть дней. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Штурмовик был сбит ракетой, выпущенной из переносного зенитно-ракетного комплекса, отмечают «Военкоры Русской весны».

Штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре со стороны Кизомыса, по пути один из них получил в двигатель зенитную ракету ПЗРК от наших бойцов, задымил и рухнул, — пишут военкоры.

30 апреля региональный главк МВД сообщил, что в Херсонской области были найдены три схрона с оружием и боеприпасами ВСУ. Полицейские обнаружили один из тайников в подвале заброшенного здания школы в поселке Каланчак. В нем украинские военные спрятали автомат с затертыми заводскими номерами, тротиловые шашки, противопехотную мину, взрыватель и патроны. Также оставленные ВСУ боеприпасы были найдены на окраине села Стрелковое в Геническом округе.

Ранее стало известно об убийстве американского наемника Эндрю Харриса Купера на «дороге смерти» под Артемовском. Уроженца Кливленда из штата Огайо ликвидировали вместе с ирландским боевиком Финбаром Кафферки.