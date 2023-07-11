«РВ»: бойцы ВС РФ разорвали в клочья бронегруппу и десант ВСУ у Кременной

Фото: МО РФ

Российские силы разгромили бронегруппу и десант ВСУ в боях у Кременной на Сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Пехоте группировки войск «Центр» удалось выбить противника с важной высоты, после чего отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (ОДШБР) ВСУ перешла в контратаку.

За рекой Жеребец 21-я бригада ЦВО выбила врага с важной высоты. Затем ротная тактическая группа 25-й ОДШБР ВСУ при поддержке трех танков пошла в контратаку, — говорится в сообщении.

Подразделения противника были остановлены огнем пехоты и артиллерии при поддержке дронов Mavic. Российские бойцы уничтожили два танка, а также три БМП. По данным «РВ», противник лишился до 50 человек личного состава.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об усилении группировки ВСУ у населенных пунктов Сватово и Кременная в западной части Луганской Народной Республики. Концентрацию сил противника он объяснил стремлением Киева прорвать российскую оборону на Луганском направлении, которое стало для украинского командования альтернативным вариантом в условиях отсутствия успехов при контрнаступлении в Запорожской области.