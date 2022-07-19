Русская Америка: как Россия получила Аляску и продала ее

Фото: wikipedia

19 июля 1799 года император Павел I подписал «Указ о создании под высочайшим Его Величества покровительством Российско-американской компании». С этого момента продолжавшееся уже несколько десятилетий освоение далеких американских колоний приобрело державный характер, а компания стал крупнейшим в империи акционерным обществом, приносящим инвесторам стабильный и высокий доход. Вскоре Русская Америка превратится в источник огромных богатств и место притяжения для множества смелых и не боящихся риска людей.

В конце XVI столетия, в дни правления царя Ивана Грозного, казачья экспедиция Ермака завоевала огромное Сибирское ханство и преподнесла эти земли в дар русскому государству. В следующем веке началось освоение Сибири. Далекие территории на востоке России были почти не заселены, там простирались необозримые лесные просторы, в которых обитало несметное число ценных пушных зверей — соболей, песцов, горностаев, лис, белок. В южной полосе лежали прекрасные земли, на которых можно было снимать отличный урожай. В XIX столетии в Сибири нашли золото, что еще больше подстегнуло развитие края.

Мех — он почти как нефть

Вплоть до 1850-х годов главным источником богатств, тем, на чем создавались огромные состояния сибирских купцов, были меха. Однако уже в XVIII веке количество получаемой пушнины начало постепенно сокращаться. Сказывались и заселение Сибири колонистами, и вырубка лесов, но главной причиной стало уменьшение количества пушных зверей вследствие неконтролируемой добычи.

Тогда в поисках края непуганой дичи русские охотники и купцы отправились еще дальше на Восток. После того как Великая Северная экспедиция Витуса Беринга исследовала побережье Дальнего Востока, а затем открыла Алеутские острова и Аляску, стало ясно, что на Американском континенте, еще не затронутом цивилизацией, обитает огромное количество пушного зверя.

Каланы и морские котики, обладавшие красивым и очень носким мехом, обитали в несметном числе и совершенно не боялись людей, так как почти не встречались с добытчиками. На Командорских островах находились лежбища сотен тысяч стеллеровых коров. Их мясом питались охотники, из их кожи делали лодки, а их растопленный жир использовался в масляных лампах. Чтобы получить всё это богатство, даже не требовались охотничьи навыки — матросы спускались с борта корабля и добывали столько зверя, сколько могли вместить трюмы их судна.

Естественно, столь простой и выгодный промысел сразу привлек немало купцов из России. Они скупали мех, который везли на границу с Китаем и продавали его в Кяхте, получая взамен серебро или чай, спрос на который увеличивался с каждым годом. Немало мехов поставлялось в европейскую часть России, где любой обеспеченный человек считал своим долгом завести шубу, подбитую соболем, куницей, бобром или каланом.

В течение второй половины XVIII века было создано несколько десятков купеческих компаний, которые организовали около ста экспедиций к Алеутским островам и Аляске. Конкуренции не было никакой — английские мехопромышленники сделали своей базой Гавайские острова и не заплывали так далеко на север, ограничиваясь западным побережьем Северной Америки.

Более того, когда в 1778 году экспедиция знаменитого мореплавателя капитана Кука добралась до Берингова пролива, она обнаружила на Алеутских островах русские поселения. Кук с огромным удивлением узнал, что русские купцы уже давно располагают картами Аляски и Алеутских островов, которые гораздо точнее, чем самые лучшие сведения Британского адмиралтейства.

Фото: wikipedia.org

Шелихов и Голиков осваивают Аляску

В 1780-х годах самой крупной и успешной экспедицией была возглавляемая предприимчивыми купцом Григорием Шелиховым из Рыльска и купцом Иваном Голиковым из Курска. В 1781 году они подписали соглашение о создании торгово-промысловой компании сроком на 10 лет. В течение этого времени предусматривались создание постоянных поселений на Аляске, открытие и исследование неизвестных земель.

В 1783 году компаньоны снарядили и отправили на Алеутские острова три корабля. На одном из них в путешествие отправился сам Шелихов. В 1784 году им было основано первое русское поселение Старая Гавань на острове Кадьяк, где экспедиция обнаружила удобную для стоянки кораблей бухту Трех Святителей. На территорию Аляски колонисты заходить пока опасались — ведь там обитали племена эскимосов, не желающие торговать с пришельцами и встречающие гостей дождем из стрел и метательных копий.

После нападения эскимосов на Старую Гавань Шелихов, располагавший совсем небольшими силами, начал войну с туземцами и вскоре выиграл ее. После этого конфликта увидевшие силу пришельцев эскимосы перестали нападать на русских. За этот инцидент аборигены Аляски по сей день считают Шелихова безжалостным колонизатором.

Вернувшись в Россию с богатой добычей, Шелихов обратился к императрице Екатерине II, объясняя выгоды, которые может получить русское купечество от освоения Америки, просил наделить его компанию привилегиями на Аляске и Алеутских островах, предоставить государственный кредит и дать работных людей для основания поселения.

Но Екатерина II, убежденная сторонница свободной торговли, наложила на бумаги такую резолюцию: «Чтоб Голиков и Шелихов одни торговали в новооткрытых местах, сие прошение есть сущая монополия, противная моим правилам».

Так что планы по созданию русского аналога Британской Ост-Индской компании пришлось отложить. Шелихов не дождался реализации своих планов, скончавшись в 1795 году в Иркутске очень богатым человеком. В 1797 году Павел I, уделявший большое внимание освоению Америки, пожаловал его вдове и детям потомственное дворянство.

Резанов — камергер, дипломат, путешественник

В 1795 году на дочери Шелихова Анне, наследнице огромного состояния, женился Николай Резанов, чиновник из Санкт-Петербурга, приехавший в Иркутск с инспекцией. Резанов был тесно связан с Гавриилом Державиным, бывшим не только прославленным поэтом, но и занимавшим высокую должность кабинет-секретаря императрицы.

Николай Резанов пользовался покровительством могущественного последнего фаворита Екатерины II графа Платона Зубова, отчего считался очень влиятельным человеком. Такой компаньон был весьма полезен для Северо-Восточной компании Шелихова и Голикова. А после смерти Григория Шелихова Резанов унаследовал его долю и решил сам заняться добычей пушнины на Аляске.

Для этого он вернулся в столицу, новый император Павел I отнесся к идеям Резанова с большим пониманием. И вот без бюрократической проволочки 19 июля 1799 года император подписал указ об основании Российско-Американской компании. Она создавалась на основе уже действовавшей Северо-Восточной компании, в число учредителей и пайщиков вошли члены императорской семьи, правление получило роскошное здание в Санкт-Петербурге на набережной Мойки, а Резанов стал директором новой торговой монополии.

В 1801 году на русский престол восходит император Александр I, который подтверждает все привилегии Российско-Американской компании, а в 1802 году молодая жена Резанова умирает от родовой горячки. Николай Резанов впал в уныние и попросил императора об отставке, но вместо этого получил назначение послом в Японию. Александр I, подобно своему отцу, считал, что надо развивать связи Российской империи с Дальним Востоком.

В 1803 году Резанов получил звание камергера двора Его Величества и отправился к новому месту службы на корабле кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. Дальнейшие события всем хорошо известны по романтической и одновременно трагической истории любви Резанова и Кончиты Аргуэльо — дочери испанского коменданта города Сан-Франциско в Калифорнии. Возвращаясь в Россию, где он должен был завершить приготовления к свадьбе и получить разрешение на брак с католичкой, Резанов упал с лошади, сильно ударился головой и вскоре умер. Прекрасная Кончита, лишившись любимого, ушла в монастырь, где провела всю свою жизнь.

Фото: wikipedia Портрет Николая Петровича Резанова около 1803 года

Баранов — творец Русской Америки

Меж тем работа Российско-Американской компании успешно продолжалась. В 1802 году ее директором стал Александр Баранов — человек, сделавший освоение Америки целью всей своей жизни. Баранов, как и многие русские первопроходцы, был купцом. Он родился в 1747 году в городке Каргополе, где вырос, получил домашнее образование и занялся торговлей.

В 1780 году Баранов, уже накопивший неплохой капитал, решил переселиться в Иркутск. Там он приобрел два завода, но интересовался не только прибылью, а и решил вложить свободные средства в исследование неизведанных просторов Сибири. За научные статьи в 1787 году Баранова приняли в Вольное экономическое общество. Там купец познакомился с Григорием Шелиховым, который уже начал освоение Америки.

Узнав о перспективах добычи пушнины, Баранов в 1775 году вложил свой капитал в компанию зверобойного промысла на северных островах Тихого океана.

В 1790 году между Шелиховым и Барановым был заключен такой договор: «Мы, нижеподписавшиеся, рыльский именитый гражданин Григорий Иванов сын Шелихов, каргопольский купец, иркутский гость Александр Андреев сын Баранов, постановили сей договор о бытии мне, Баранову в заселениях американских при распоряжении и управлении Северо-Восточной компании, там расположенной...»

Двадцать восемь лет прожил Александр Баранов на Аляске, занимая высокий пост главного правителя. Пожалуй, никто не сделал для Русской Америки больше полезных дел. Проявляя дальновидность и государственное мышление, Баранов стремился упрочить мирные взаимоотношения с алеутами, эскимосам и индейцами.

В годы правления Баранова на землях Русской Америки были созданы новые поселения, судостроительные верфи, мастерские, школы, больницы. Поощрялось хлебопашество, огородничество, скотоводство. Баранов хорошо понимал, что без заселения Аляски колонистами из России ее эксплуатация не имеет никакого смысла. К сожалению, природные условия оказались слишком суровыми и число переселенцев было куда меньше, чем рассчитывал правитель Аляски, но даже с небольшим число людей Баранов творил настоящие чудеса.

В 1799 году Павел I пожаловал Баранову именную золотую медаль. На оборотной стороне была отчеканена надпись: «Каргопольскому купцу Баранову в воздаяние усердия его к заведению, утверждению и расширению в Америке российской торговли. 1799 года».

В 1802 году за заслуги пред Отечеством правитель Аляски получил чин коллежского советника и потомственное дворянство. Современники отмечали удивительное бескорыстие Баранова. Когда он, уходя в отставку, сдавал дела Русско-Американской компании, выяснилось, что финансы находятся в идеальном состоянии, нигде нет ни копейки недостачи.

Фото: wikipedia

Эпоха процветания компании

Александр Баранов был человеком, почитаемым современниками. Видные русские государственные деятели, ученые, путешественники отзывались о нем очень высоко, отмечали его честность, бескорыстие, преданность делу и незаурядные организаторские способности. Так, знаменитый мореплаватель, капитан Юрий Лисянский писал о Баранове, что он «по дарованиям своим заслуживает всякое уважение... Российско-Американская компания не может иметь в Америке лучшего начальника...»

Гавриил Давыдов, морской офицер и путешественник, писал: «Я не мог без уважения смотреть на человека, посвятившего жизнь свою для приведения в лучшее состояние отраслей торговли... Твердость духа его и всегдашнее присутствие разума суть причиною, что дикие без любви к нему уважают его, и слава имени Баранова гремит между всеми варварскими народами, населяющими северо-западный берег Америки...»

В 1800–1810-х годах Российско-Американская компания была самым прибыльным предприятием России. Акционеры получали огромные дивиденды, золото, которым платили за ценные меха, лилось рекой.

Правительственный чиновник Николай Розанов, посетив в 1805 году аляскинскую столицу Ново-Архангельск с инспекцией, сообщал в Санкт-Петербург: «Я скажу вам, милостивые государи, что Баранов есть весьма оригинальное и притом счастливое произведение природы. Имя его громко [звучит] по всему западному берегу до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а туземцы из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу. Истинный патриот вполне оценит его...»

У Баранова нет могилы. Получив в 1818 году отставку по возрасту и здоровью, он решил вернуться на родину морем, но умер в пути. Его похоронили в водах у острова Ява, как настоящего моряка и первопроходца.

Продажа Аляски

К сожалению, после Баранова дела Российско-Американской компании шли всё хуже и хуже. Добыча пушнины велась в таких объемах, что вскоре популяция дикого зверя на Аляске стала стремительно уменьшаться.

Уже в 1830-х годах каланов стало совсем мало, а закупочная цена, которую платили охотникам, начала быстро расти, уменьшая прибыль компании-монополиста. К середине XIX века прибыль от торговли мехами снизилась настолько, что одним из основных источников дохода жителей Аляски стал вывоз льда, который охотно покупали на юге, в Сан-Франциско и использовали для тогдашних холодильников — ледовых погребов.

Содержание правительственной администрации и военного гарнизона на Аляске ложилось на государственный бюджет тяжким бременем. До далеких берегов приходилось добираться либо на корабле, окружным путем через Атлантику и Тихий океан, либо по суше через всю Сибирь, до Камчатки и далее на судне чрез Берингов пролив. Оба маршрута были очень длинными, а груз, перевезённый по ним, оказывался воистину «золотым». Причём на Аляску приходилось завозить буквально всё — даже провизию, ведь число колонистов было совсем невелико, и они не могли обеспечить себя пищей.

В итоге в 1866 году Министерство финансов предложило продать Аляску, чтобы избежать риска захвата ее Великобританией, которая, в отличие от России, имела с Аляской сухопутную границу в Канаде.

Отношения с англичанами тогда были сложные, недавно закончилась Крымская война, в Центральной Азии вовсю шла «большая игра» за колониальные владения, и поэтому опасения были совсем не беспочвенны. Военный флот поддержал предложение финансистов, сообщив, что у России просто нет сил, чтобы обеспечить оборону далёких заморских владений.

В 1867 году Аляска была продана Соединенным Штатам, которые тогда занимали дружественную позицию в отношениях в Россией. 18 октября 1867 года колония Аляска была официально передана властям США.