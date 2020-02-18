Жители России смогут получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям бесплатно. Соответствующие поправки в закон «Об образовании»
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки в области искусств, реализуемым в образовательных организациях высшего образования, — говорится в документе.
На данный момент перечень специальностей и направлений подготовки неизвестен. Правительство РФ подготовит его позже, уточняется в тексте документа.
В октябре 2019 года, во время визита во ВГИК им. С.А. Герасимова, президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с возможностью получения второго высшего образования для режиссёров, сценаристов и специалистов «смыслообразующих профессий». Тогда российский лидер назвал возможными решениями либо существенное увеличение количества грантов, либо снятие ограничений по получению второго высшего образования для таких специальностей.
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