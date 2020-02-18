https://static.news.ru/photo/899286c6-52c6-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жители России смогут получить второе высшее образование по некоторым творческим специальностям бесплатно. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» внёс президент России Владимир Путин.

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки в области искусств, реализуемым в образовательных организациях высшего образования, — говорится в документе.

На данный момент перечень специальностей и направлений подготовки неизвестен. Правительство РФ подготовит его позже, уточняется в тексте документа.

В октябре 2019 года, во время визита во ВГИК им. С.А. Герасимова, президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с возможностью получения второго высшего образования для режиссёров, сценаристов и специалистов «смыслообразующих профессий». Тогда российский лидер назвал возможными решениями либо существенное увеличение количества грантов, либо снятие ограничений по получению второго высшего образования для таких специальностей.