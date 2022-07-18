Россияне проголосовали за ревакцинацию от COVID-19 Superjob: 39% россиян готово ревакцинироваться от COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишь двое из пяти россиян заявили о готовности ревакцинироваться от COVID-19 в случае необходимости. Результаты опроса на эту тему опубликовал портал Superjob. Согласно данным сервиса, чаще остальных готовы ревакцинироваться люди от 45 лет и старше.

Опрос проводился с 12 по 15 июля среди 3,5 тысячи российских пользователей сервиса Superjob, которые вводили себе вакцину. По данным исследования, за последние полгода прививку от коронавируса сделал лишь каждый пятый из опрошенных. Этот показатель характерен как для женщин, так и для мужчин всех возрастов.

При этом о своем намерении ревакцинироваться высказались 39% опрошенных. 36% же заявили, что не планируют ее водить ни при каких обстоятельствах. Чаще всего о желании поставить новую прививку говорят мужчины в возрасте от 45 лет и больше.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдет, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих. По мнению Сапронова, в преддверии этих возможных волн заболеваемости будет целесообразно провести ревакцинацию.