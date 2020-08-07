Россияне стали чаще привлекать иностранных трудовых мигрантов для ухода за пожилыми и больными, выполнения транспортных услуг, а также для уборки помещений и в качестве домашних работников. Специалисты объясняют это тем, что количество кандидатов на подобную работу среди населения России крайне небольшое. О причине сложившейся на рынке ситуации, а также о том, насколько безопасно нанимать иностранных мигрантов в качестве помощников по дому, — в материале NEWS.ru.

В 2014 году российские семьи привлекли для ухода за пожилыми и больными членами семьи 65 тысяч иностранных трудовых мигрантов. В 2019-м этот показатель вырос на 65%. Число мигрантов, которых наняли для уборки помещений и в качестве домашних работников, за пять лет увеличилось на 58%; для оказания транспортных услуг — на 6%. При этом иностранцев стали реже (на 33%) привлекать для строительства и ремонта квартир, домов, дач и хозяйственных построек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Рост числа мигрантов, которых наняли в качестве сиделок и домработников, говорит о том, что, несмотря на кризис, россияне с высоким достатком становятся ещё богаче и всё чаще имеют возможность оплачивать работу такого персонала. А тот факт, что семьи стали реже привлекать иностранцев для строительства и ремонта, свидетельствует о том, что в целом жители страны стало жить хуже — у них нет финансовой возможности оплатить работу наёмному персоналу и в принципе купить квартиру. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

При этом специалист пояснил, что семьи занимаются наймом именно иностранцев по причине того, что их на рынке труда больше, чем россиян.

Дело не в том, что привлечь иностранца дешевле — это не всегда так, а в том, что русские не привыкли быть слугами. Они помнят советские времена, верят в равноправие и надеются, что в какой-то момент сами разбогатеют. А часть иностранных мигрантов всё-таки уже смирилась с тем, что нужно работать в услужении кому-то. Чаще всего россияне нанимают в качестве домашних работников и сиделок украинцев, молдаван, киргизов, узбеков и таджиков. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Занятость некоторых сфер рынка трудовыми мигрантами обусловлена ещё и тем, что иностранцы их контролируют. В частности, речь идёт о различных этнических группировках. Они отслеживают номера соискателей на должность водителя или сиделки и предупреждают, что это их территория. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил экс-оперативник Московского уголовного розыска Вячеслав Дёмин.

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Перед тем как нанять сиделку или домработника, следует проверить документы и медицинскую книжку кандидата, а также пообщаться с его предыдущими работодателями. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил президент портала Superjob Алексей Захаров.

Нужно попросить у кандидата номера телефонов прошлых работодателей и побеседовать с ними. Если вам кажется, что человек пытался вас обмануть и предоставил вам контакты своих друзей или знакомых, задавайте профессиональные вопросы. Собеседник, который в действительности не являлся работодателем, не сможет на них ответить. Алексей Захаров президент портала Superjob президент портала Superjob

Такую проверку необходимо проводить независимо от того, нанимаете вы человека по объявлению или на специализированном сервисе. Всё дело в том, что большинство агентств, которые предлагают домашний персонал, не в состоянии проводить предварительную проверку сотрудников из-за нехватки финансовых средств. Кроме того, они не несут никакой ответственности за форс-мажорные ситуации, причиной которых может стать предоставленный ими работник.

Между тем недавно в адрес главы МВД, а также спикеров Госдумы и Совета Федерации поступило предложение усилить ответственность мигрантов за совершение правонарушений. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В обращении отмечается, что по разным оценкам в России сейчас находится от 12 до 15 млн мигрантов, что составляет примерно 8–10% от 146-миллион­ного населения страны. При этом на фоне экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, и вынужденной остановки целого ряда отраслей промышленности и сферы услуг, в которых преимущественно и были заняты мигранты, их значительное число осталось без работы. Эксперт подчеркнул, что сложившая ситуация может привести к росту правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории РФ.