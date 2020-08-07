Россияне стали чаще привлекать иностранных трудовых мигрантов для ухода за пожилыми и больными, выполнения транспортных услуг, а также для уборки помещений и в качестве домашних работников. Специалисты объясняют это тем, что количество кандидатов на подобную работу среди населения России крайне небольшое. О причине сложившейся на рынке ситуации, а также о том, насколько безопасно нанимать иностранных мигрантов в качестве помощников по дому, — в материале NEWS.ru.
В 2014 году российские семьи привлекли для ухода за пожилыми и больными членами семьи 65 тысяч иностранных трудовых мигрантов. В 2019-м этот показатель вырос на 65%. Число мигрантов, которых наняли для уборки помещений и в качестве домашних работников, за пять лет увеличилось на 58%; для оказания транспортных услуг — на 6%. При этом иностранцев стали реже (на 33%) привлекать для строительства и ремонта квартир, домов, дач и хозяйственных построек. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.
Рост числа мигрантов, которых наняли в качестве сиделок и домработников, говорит о том, что, несмотря на кризис, россияне с высоким достатком становятся ещё богаче и всё чаще имеют возможность оплачивать работу такого персонала. А тот факт, что семьи стали реже привлекать иностранцев для строительства и ремонта, свидетельствует о том, что в целом жители страны стало жить хуже — у них нет финансовой возможности оплатить работу наёмному персоналу и в принципе купить квартиру. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
При этом специалист пояснил, что семьи занимаются наймом именно иностранцев по причине того, что их на рынке труда больше, чем россиян.
Дело не в том, что привлечь иностранца дешевле — это не всегда так, а в том, что русские не привыкли быть слугами. Они помнят советские времена, верят в равноправие и надеются, что в какой-то момент сами разбогатеют. А часть иностранных мигрантов всё-таки уже смирилась с тем, что нужно работать в услужении кому-то. Чаще всего россияне нанимают в качестве домашних работников и сиделок украинцев, молдаван, киргизов, узбеков и таджиков.
Занятость некоторых сфер рынка трудовыми мигрантами обусловлена ещё и тем, что иностранцы их контролируют. В частности, речь идёт о различных этнических группировках. Они отслеживают номера соискателей на должность водителя или сиделки и предупреждают, что это их территория. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил экс-оперативник Московского уголовного розыска Вячеслав Дёмин.
Перед тем как нанять сиделку или домработника, следует проверить документы и медицинскую книжку кандидата, а также пообщаться с его предыдущими работодателями. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил президент портала Superjob Алексей Захаров.
Нужно попросить у кандидата номера телефонов прошлых работодателей и побеседовать с ними. Если вам кажется, что человек пытался вас обмануть и предоставил вам контакты своих друзей или знакомых, задавайте профессиональные вопросы. Собеседник, который в действительности не являлся работодателем, не сможет на них ответить.
Такую проверку необходимо проводить независимо от того, нанимаете вы человека по объявлению или на специализированном сервисе. Всё дело в том, что большинство агентств, которые предлагают домашний персонал, не в состоянии проводить предварительную проверку сотрудников из-за нехватки финансовых средств. Кроме того, они не несут никакой ответственности за форс-мажорные ситуации, причиной которых может стать предоставленный ими работник.
Между тем недавно в адрес главы МВД, а также спикеров Госдумы и Совета Федерации поступило предложение усилить ответственность мигрантов за совершение правонарушений. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
В обращении отмечается, что по разным оценкам в России сейчас находится от 12 до 15 млн мигрантов, что составляет примерно 8–10% от 146-миллионного населения страны. При этом на фоне экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, и вынужденной остановки целого ряда отраслей промышленности и сферы услуг, в которых преимущественно и были заняты мигранты, их значительное число осталось без работы. Эксперт подчеркнул, что сложившая ситуация может привести к росту правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории РФ.
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