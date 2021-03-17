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Россиянам предоставили возможность снижать региональные штрафы

14:24, 17 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли законопроект, позволяющий в отдельных случаях назначать административные штрафы ниже низшего предела юридическим и физическим лицам за нарушения, ответственность за которые предусмотрена региональными законами. Раньше такая возможность существовала только в рамках федерального КоАП.

Документ был разработан после решения Конституционного суда, признавшего не соответствующей Конституции РФ норму о том, что для юридических лиц наказание ниже низшего предела возможно в исключительных случаях лишь за правонарушения, предусмотренные федеральным Кодексом об административных правонарушениях, — сообщает ТАСС.

Одновременно с принятием этого закона были внесены изменения в правила назначения административного наказания ниже низшего предела. Для граждан минимальный размер штрафа, при котором может применяться эта норма, снизили с нынешних 10 тысяч рублей до 4 тыс., а для должностных лиц — с 50 до 40 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, за одни только сутки в апреле 2020 года в Москве сотрудники правоохранительных органов оштрафовали 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа для каждого составила около четырёх тысяч рублей. Все они болели в лёгкой форме коронавирусом и дали согласие на лечение дома, но при этом нарушили режим самоизоляции. Кроме того, полиция составила 2043 прокола в отношении граждан, не соблюдающих социальную дистанцию и прогуливающихся на улице.

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