Россиянам предоставили возможность снижать региональные штрафы

https://static.news.ru/photo/921c7af2-8715-11eb-b53f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли законопроект, позволяющий в отдельных случаях назначать административные штрафы ниже низшего предела юридическим и физическим лицам за нарушения, ответственность за которые предусмотрена региональными законами. Раньше такая возможность существовала только в рамках федерального КоАП.

Документ был разработан после решения Конституционного суда, признавшего не соответствующей Конституции РФ норму о том, что для юридических лиц наказание ниже низшего предела возможно в исключительных случаях лишь за правонарушения, предусмотренные федеральным Кодексом об административных правонарушениях, — сообщает ТАСС.

Одновременно с принятием этого закона были внесены изменения в правила назначения административного наказания ниже низшего предела. Для граждан минимальный размер штрафа, при котором может применяться эта норма, снизили с нынешних 10 тысяч рублей до 4 тыс., а для должностных лиц — с 50 до 40 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, за одни только сутки в апреле 2020 года в Москве сотрудники правоохранительных органов оштрафовали 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа для каждого составила около четырёх тысяч рублей. Все они болели в лёгкой форме коронавирусом и дали согласие на лечение дома, но при этом нарушили режим самоизоляции. Кроме того, полиция составила 2043 прокола в отношении граждан, не соблюдающих социальную дистанцию и прогуливающихся на улице.