Россиян призвали не бояться оспы обезьян Врач Жемчугов напомнил о вакцинации от натуральной оспы у большинства россиян

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Россиянам нет смысла бояться оспы обезьян, так как у большинства жителей РФ еще со времен СССР выработан иммунитет к натуральной оспе благодаря вакцинации, объяснил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В беседе с «Радио 1» он отметил, что в России нет пандемии или вспышки, было зафиксировано только несколько случаев заражения.

В России были единичные случаи, но нет речи о вспышки или пандемии. В первую очередь, это потому, что у нас еще со времен СССР осталось значительное количество людей, которые вакцинированы от натуральной оспы. Кроме того, болезнь передается только при очень тесном длительном контакте, и не с обезьянами, а с грызунами, — рассказал врач.

Иммунолог уточнил, что вирус циркулирует среди грызунов в Африке. Он отметил, что заболеваемость в мире растет из-за того, что многие привозят оттуда животных. Жемчугов уточнил, что у некоторых сообществ даже есть традиция употреблять в пищу мелких собак, похожих на белок, а они могут оказаться переносчиками оспы.

Сейчас в нашей стране прививки не делаются. Только по необходимости. Их перестали делать лет 40 назад... ВОЗ беспокоится, потому что всегда есть потенциал заразиться. Чем больше размножение грызунов в Африке, тем больше риски. Там уже были вспышки оспы, где погибли от 3% до 6% людей, — заключил специалист.

Роспотребнадзор ранее усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой в Экваториальной Гвинее вируса Марбург. На данный момент ВОЗ было зарегистрировано девять летальных случаев заражения.