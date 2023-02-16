Роспотребнадзор усилил контроль из-за смертоносного вируса Марбург Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль из-за смертоносного вируса Марбург

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой в Экваториальной Гвинее вируса Марбург, который является одним из наиболее опасных в мире, сообщается на сайте ведомства. На данный момент зарегистрировано девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург <...> Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы «Периметр», которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор предлагает учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Геморрагическая лихорадка Марбург представляет собой острое вирусное и высоко заразное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Во время вспышек инфекции летальность может достигать 90%.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальная вспышка болезни mpox, которую ранее называли оспой обезьян, остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По его словам, сведения о новых случаях заболевания поступают из более чем 30 стран, в то же время наметился прогресс в снижении передачи mpox в мире.